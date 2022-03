Flavia Viana com o filho caçula - Reprodução/Instagram

Flavia Viana com o filho caçula Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 17:37

Rio - Flávia Viana, ex-BBB e campeã de "A Fazenda", usou o Instagram nesta segunda-feira (28) para desabafar sobre o processo de amamentação do filho caçula, Gabriel, de 1 ano e meio, fruto da relação com Marcelo Zangrandi. A influenciadora afirmou que não sabe se está pronta para interromper o aleitamento materno.

fotogaleria

"Olha nos aí!!! Nunca imaginei viver algo tão forte, tão inexplicável quanto a amamentação! Como quebrar esse elo agora? Gabs está com 1 ano e meio. Será que vou conseguir? Estamos preparados meu filho?", questionou.

"Eu agradeço a Deus todos os dias por me permitir viver a maternidade tão intensamente. Quando estamos assim é como o tempo parasse e uma força divina nos preenchesse, não consigo descrever com palavras mas quem me acompanha aqui sente um pouquinho do que vivemos né? Me contem aqui como foi ou está sendo a experiência de vocês, conseguiram desmamar facilmente? Foi mais difícil pra quem?", perguntou para as seguidoras.