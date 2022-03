Sthe Matos comemora aniversário de 3 anos do filho, Apolo - Reprodução/Instagram

Sthe Matos comemora aniversário de 3 anos do filho, ApoloReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 16:24

Rio - Sthefane Matos usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Apolo, que completa 3 anos nesta segunda-feira (28). A influenciadora e ex-participante de "A Fazenda" se declarou para o pequeno, poucos dias após ser internada na UTI com um sangramento no cérebro.

"'A gente vai se amar, até quando a gente se odiar.' Você foi a luz em todos os meus dias mais escuros. Você é o motivo pelo qual eu abro meus olhos a cada manhã com felicidade. Não importa o que aconteça, você é a certeza de que todos os meus dias serão bons! Se você estiver ao meu lado", declarou Sthe, na legenda da publicação no Instagram.

A ex-peoa compartilhou um vídeo em que reuniu diversos momentos especiais com o pequeno Apolo, fruto do seu relacionamento com o também influenciador Fábio Silveira. "Desde sempre cuidamos um do outro, né? E vai ser pra sempre assim, eu por você e você por mim. Eu te amo, meu filho", escreveu.

"Prometo que vou tentar todos os dias ser a melhor mãe que você poderia ter, porque eu não imagino como seria o mundo se você não estivesse nele. Com certeza seria muito sem graça e nada iria fazer tanto sentido como faz hoje. Feliz aniversário, meu amor!", finalizou Sthe.

Na última terça-feira, Sthe Matos foi diagnosticada com um sangramento no cérebro após ser internada com fortes dores de cabeça. A influenciadora recebeu alta médica no dia seguinte e detalhou o ocorrido em seu canal de YouTube: "No segundo dia, comecei a ter dores de cabeça. Até então era apenas dor de cabeça. Pouco depois, piorou, era uma dor surreal. Nunca senti isso em minha vida, na cabeça inteira. Eu não conseguia abrir o olho".

