Andressa Urach e o filho caçulaFoto: Ana Zago

Publicado 28/03/2022 14:57

Rio - Andressa Urach dividiu com os seguidores no último domingo (27) os registros do ensaio fotográfico do filho Léo, que completou 40 dias de vida. O bebê é fruto do casamento de seu casamento com Thiago Lopes. A ex-modelo também é mãe de Arthur, de 16 anos, de outra relação.

fotogaleria "40 dias de vida @leonurachoficial Amo muito!", escreveu Andressa. Em outra publicação, a influenciadora aparece ao lado do marido e os filhos. "Minha família é o meu bem mais precioso!", declarou.