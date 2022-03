Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 14:03

Rio - A modelo Bárbara Evans está na reta final da sua primeira gravidez. Ela dará a luz à Ayla, fruto do seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

No Instagram, Bárbara falou um pouco sobre como está se sentindo nesse período. Questionada sobre ter ou não medo do parto, a modelo respondeu: "Eu não estava com medo, não. Mas como está ficando perto, a gente se pega pensando em várias coisas. Tenho pesadelos com o parto! Mas sei que vai dar tudo certo. Tudo que é novo dá um medo, né?"

Questionada sobre como manter a dieta durante a gestação, Bárbara explicou: "Confesso que não é fácil. É muito mais difícil do que fazer dieta sem estar grávida. Eu faço uma alimentação saudável e tenho muita força de vontade. Saio da dieta uma vez na semana em uma refeição. O resto eu digo direitinho. Perdi três quilos, mais os três que a Ayla engordou. Fico pensando que isso vai me ajudar muito no meu pós parto, então me dá mais força ainda".