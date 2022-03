Luigi Baricelli dá opinião sobre atitude de Will Smith no Oscar - Reprodução

Luigi Baricelli dá opinião sobre atitude de Will Smith no OscarReprodução

Publicado 28/03/2022 15:00

A cerimônia do Oscar 2022 foi marcada pela agressão de Will Smith a Chris Rock. O comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo. Logo depois, Will se levantou, subiu no palco e deu um tapa na cara de Chris. A atitude dividiu opiniões na internet e Luigi Baricelli foi um dos atores brasileiros que se manifestou.

Emocionado ao comentar o assunto, Baricelli compartilhou um vídeo nas redes sociais defendendo a postura do ator americano. "Will Smith, você tem todo o meu apoio, por tudo. Desde o seu ato, até o final. Porque você ganhou o Oscar e você pôde se defender perante um bilhão de pessoas e mais, porque atinge muito mais gente que isso. Estou mexido emocionalmente porque a gente que ama não quer usar nenhum ato de violência para se defender, mas a gente quer mostrar a verdade, que é o amor", disse.

Luigi Barricelli seguiu explicando o ponto de vista. "É como tirar uma erva daninha que domina o seu jardim. Você vai esperar ela crescer para te dominar? De forma alguma. O mal se tira pela raiz. E existe uma grande diferença entre violência e defesa. Respeito ao ser, respeito à família. Nenhum ato de violência é justificável, mas existe um limite para as coisas. Tudo tem um limite", acrescentou.

O ator ainda disse que assume todas as consequências do posicionamento. Recentemente, a esposa de Luigi Barricelli, Andreia Baricelli, foi diagnosticada com câncer de mama e passou por um tratamento com sucesso, sendo curada.