Malvino Salvador e a família esbanjam simpatia em shopping da Zona Oeste do Rio; veja as fotos!

Rio - Malvino Salvador, de 46 anos, passeou com a família em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. O ator estava acompanhado da mulher, a lutadora e empresária Kyra Gracie, de 36 anos, e os três filhos: Ayra, de 7 anos, Kyara, de 5, e Rayan, de 1 ano. No local, eles se divertiram bastante e, ao notarem a presença do paparazzo, posaram para algumas fotos.

Relatar erro