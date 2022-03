Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 17:33

Rio - Barbara Evans, 30 anos, decidiu falar sobre sua intimidade na reta final da gravidez. A filha de Monique Evans revelou que optou por abrir mão de fazer sexo no fim da gestação. A modelo está grávida de Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

fotogaleria

"Ainda faz sexo? Ou a médica já proibiu?", questionou um seguidor.

"Por aqui não fazemos tem um bom tempo, viu? Minha libido diminuiu demais. Eu e meu marido conversamos sobre o assunto e resolvemos que o momento é outro. Vamos ter muito tempo para isso", começou ela.

"Além do libido baixo, você não está se sentindo bem com o corpo... Várias coisas. Acho que nós temos que nos respeitar, entender os sinais do nosso corpo e mente", finalizou Bárbara.