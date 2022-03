Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 28/03/2022 19:37

Após o episódio de agressão de Will Smith a Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 , o conselho de administração da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu uma investigação para analisar o caso. Uma possível punição para o ator deverá ser discutida em mais detalhes na próxima reunião do conselho.

Mais cedo, a Academia divulgou uma nota afirmando condenar a ação de Will Smith. "A Academia condena as ações do Sr. Smith no evento da noite passada. Iniciamos oficialmente uma revisão formal sobre o incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia", escreveu.

Em entrevista ao programa americano The View, Whoopi Goldberg, um dos membros do conselho, afirmou que não há chance de Will Smith perder a estatueta do Oscar de Melhor Ator conquistada no domingo (27). "Não vamos retirar esse Oscar dele. Tenho certeza de que haverá consequências, mas não acredito que eles farão isso", disse.

Entre as possíveis punições está a suspensão da participação do ator na Academia. Isso, inclusive, é bastante provável devido à quantidade de conselheiros da entidade que apoiam tal medida.

A reação de Will Smith foi provocada por uma piada feita pelo comediante Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Chris a comparou com a protagonista de "Até o limite da honra", de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Jada sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Por enquanto, o ator não deve ter problemas com a justiça, já que Chris Rock decidiu não prestar queixa