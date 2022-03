Filha do apresentador Bolinha, Vitória Cury diz ter sido despejada por dívida de R$ 90 mil - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 20:55

Rio - Vitória Cury, filha do apresentador e radialista Bolinha, revelou, nesta segunda-feira (28), que está sendo despejada da casa onde morava no Parque São Domingos em São Paulo, por dever R$ 90 mil de aluguel atrasado. Em vídeo enviado à página "Blog da Lisa", no Instagram, ela pede ajuda aos fãs do pai, que ficou conhecido entre os anos 70 e 80 por comandar o "Clube do Bolinha". O veterano faleceu em 1998, aos 61 anos, de insuficiência cardíaca e respiratória.

"Estou aqui sem ter para onde ir. Tenho um apartamento em Santos para vender, mas o apartamento ainda não saiu, falta um documento. [...] Estou pedindo que alguém me dê uma casa, assim que eu vender o apartamento, eu devolvo, não quero nada em meu nome que não seja meu", declarou Vitória.

De acordo com o perfil que publicou o vídeo, a filha de Bolinha ficou 2 anos sem pagar o aluguel da residência onde morava, no valor de R$ 2,7 mil, somando uma dívida de aproximadamente R$ 90 mil. Ela teve cinco dias para deixar o imóvel, mas não conseguiu encontrar outro lugar para viver por causa das dificuldades financeiras que enfrenta.

No registro publicado nesta segunda-feira, Vitória desabafou e disse que muitas pessoas acreditam que ela seja herdeira de uma grande fortuna deixada pelo apresentador e, por isso, se recusam a ajudá-la. "Só recebo crítica, humilhação, pedrada, acusação, como se eu fosse louca. Eu só posso responder pelo o que meu pai me deixou, que foram oito imóveis que estão dentro do inventário. O que ele tinha, o que ele teve, ele vendeu muita coisa. Falaram que eu tinha 90 imóveis, 150 imóveis. Eu seria louca se tivesse gastado isso", disparou.

Ao falar sobre a crise financeira que enfrenta, Vitória ainda se defendeu ao relatar de que forma tentou conseguir dinheiro. "Eu lutei muito, vendi todas as minhas joias, montei um shopping, uma loja de presente. Ninguém pode dizer que não tentei, eu tentei sim, bati em todas as portas pedindo emprego. Quando você tem um imóvel e não paga IPTU e condomínio eles vão pra leilão e acontecia isso."

"Estou cansada de explicar, sou criticada. Tem pessoas que perdem tudo e ninguém fala nada, eu não. Chega um artista e fala 'não vou ajudar, ela ficou com muito'. É o que eu ouço e não é verdade. Se fosse, eu não teria vergonha de falar, mas eu não estaria aqui pedindo", afirmou.

Em seguida, Vitória contou que teve muitos de seus bens tomados de si, incluindo parte do acervo da carreira de Bolinha. "Agora está aqui o caminhão. Estou com o acervo do meu pai, que é muito sério, muito rico, é um legado muito lindo que ele deixou e eu sou responsável por isso. Para onde vai? Para onde eu vou? Eu não tenho onde dormir essa noite, com duas cachorrinhas, vou dar um jeito. Tem dois amigos meus aqui ajudando. Mas como é que vou pagar esses R$ 1,7 mil?", questionou.

"O oficial de justiça veio aqui na terça-feira, me deu o prazo de cinco dias. Como que você vai alugar uma casa em cinco dias? Tem documentação, tem tudo. Parou um caminhão, está jogando tudo, gritando. Até agora foram cinco caminhões, não foi nem metade ainda. Eu conto com vocês, os fãs do meu pai", finalizou Vitória.

Confira o vídeo: