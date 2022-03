Cíntia Dicker responde cobrança de Maíra Cardi - Reprodução

Publicado 28/03/2022 18:12

Cíntia Dicker, esposa de Pedro Scooby, respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram Stories na manhã desta segunda-feira (28). Ao ser questionada sobre quais amizades o surfista levaria para fora da casa do 'BBB 22', a modelo citou os nomes de Paulo André, Douglas Silva e Jade, deixando Arthur de fora. A situação incomodou Maíra Cardi, que decidiu se pronunciar.

"Uai, Cíntia, não somos amigos? Que pena que o Arthur é atacado também aqui fora! Bom, nós gostamos do Pedro e fazemos gosto da amizade", escreveu a mulher de Arthur Aguiar.

Ao ficar ciente da reação de Maíra Cardi, Cíntia voltou às redes sociais para se explicar: "As pessoas levam tudo para o lado errado, da maldade, da polêmica, onde não tem, no caso. Me perguntaram das amizades que eu acho que o Pedro vai levar para a vida e eu falei DG, Jade e PA. Por quê? Jade e PA já conheciam o Pedro, já faziam parte da vida dele. PA, o Pedro convidou para ser padrinho do nosso casamento. Então esses três eu tenho certeza absoluta que vão estar na nossa vida".

A modelo continuou: "Só porque eu não citei o Arthur não significa que eu sou contra o Arthur, que eu tenho alguma coisa contra ele. Eu só falei das certezas que eu tenho. Eu sou uma pessoa e o Pedro é outra, pode ser que ele saia e fique amigo de todos que estavam na casa. Então que fique bem claro que eu não sou nada contra o Arthur, que fique claro isso".