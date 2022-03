Paulo André no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Paulo André no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 28/03/2022 15:09 | Atualizado 28/03/2022 15:11

fotogaleria

“Assim... Já tiveram momentos em que eu fiquei constrangido, sim. Mas também não é o momento de eu chegar e falar. Eu brinco com ela, ela brinca comigo...", comentou P.A, sobre as famosas "brincadeiras bobas e gostosas".

Imunizado pelo velocista, Arthur Aguiar deu sua opinião sobre o comportamento da atriz com o velocista. "Se o P.A fizesse metade das brincadeiras que ela [Lina] faz com ele, ele tava cancelado pra sempre na vida. Rola um leve constrangimento, várias vezes passa do ponto. Se fosse ao contrário, ele fazendo com ela, esquece, mano", comentou.

O ator ainda afirmou que a indicação de Lina não é coerente, considerando o bom relacionamento entre a cantora e Paulo André, apesar de os dois já terem trocado votos entre si. “É um ponto que não faz sentido ela te indicar. Vocês brincam, deixa o ambiente leve. É muito contraditório pra mim, sendo que tinham outras pessoas. Se tivessem apenas ela, Nat, Jessi e você na casa tudo bem", concluiu Arthur.