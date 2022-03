P.A critica jogada de Lina - Reprodução / Globo

Publicado 28/03/2022 08:47 | Atualizado 28/03/2022 08:48

Rio - Após ser indicado pela líder Lina, para integrar o décimo paredão da edição, P.A a acusou de jogar sujo. O brother, insatisfeito com as palavras usadas pela sister no discurso de justificativa do voto, decidiu se unir aos amigos no quarto grunge para desabafar.

"Olha aqui, vou te falar um negócio. Não quero me precipitar nas palavras, mas ela [Lina] jogou sujo, falando pelo menos do fato de: 'Ah, tirou duas pessoas do meu VIP'. Ela tava rindo disso aqui aquele dia, mano", disparou o atleta.

Pedro Scooby tentou amenizar a situação afirmando que estava "tudo certo". Depois, referindo-se à sua desistência, além da de Douglas e P.A, na última prova do líder, para que Linn vencesse, completou: "Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa: a gente fez a parada de coração. [...] A gente deu uma oportunidade pra ela mostrar..."

Irritado, Paulo André rebateu: "Mas ela chegar no ao vivo e meter essa.... O discurso dela tava perfeito, mas ela usar: 'Tirou duas pessoas do meu VIP'..."