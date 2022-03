Nego Di detona Linn da Quebrada por indicar Paulo André ao paredão no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 28/03/2022 17:53

Rio - Ex-participante do "BBB 21", Nego Di usou suas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (28), para comentar a formação do 10º paredão do "BBB 22" . Em vídeo publicado no Instagram, o humorista detonou Linn da Quebrada por indicar Paulo André para a berlinda, mesmo após o atleta entregar a liderança para a cantora ao desistir da prova de resistência, atitude que o comediante também criticou.

“Negão João do Pulo [Paulo André] foi até o final da prova de resistência para desistir e dar para a Linn da Quebrada. Ideia dele, todos desistiram e deram para ela porque ela nunca tinha sido Líder. Quem que a Linn da Quebrada colocou no Paredão? João do Pulo, se enrabou. Isso é para vocês aprenderem que BBB é jogo, não é filantropia, não é amizade. Amizade é na rua, depois que sair daí”, declarou o ex-brother, que foi o 3º eliminado do "BBB 21", com 98,76% dos votos.

Em seguida, Nego Di elogiou a atuação de Arthur Aguiar e afirmou que os participantes do "BBB 22" estão ajudando o ator a vencer o programa. “Cada vez mais, vocês estão entregando o caneco para o Arthur. E, se dependesse de mim, era Arthur em 1º, em 2º e 3º, é o único que está jogando de verdade, não está se esquivando”, opinou.

O humorista encerrou o vídeo reprovando as atitudes de Lina no reality show e ainda criticou famosos que torcem pela cantora: “Outra coisa, Linn da Quebrada não jogou bosta nenhuma até agora no programa, colocou no Paredão quem deu a liderança para ela. Então, vamos parar de ir na onda de Anitta, de lacrolândia, de querer dar o líder para ela porque não jogou e não merece só por conta dessa atitude dela”, finalizou.

