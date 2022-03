Pedro Scooby afirma que teve um orgasmo dormindo no ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 28/03/2022 15:15 | Atualizado 28/03/2022 15:25

Rio - Pedro Scooby e Gustavo tiveram uma conversa sobre intimidade na noite do último domingo (27). O surfista revelou que teve um orgasmo involuntário ao sonhar com sua esposa, a modelo Cíntia Dicker.

"Polução noturna, eu nem sabia que o nome era esse. Uma parada que eu acho muito louco, é o poder da nossa mente", começou ele.

"Muito louco, né? Em nenhuma das vezes eu lembro de ter me encostado, só no mental mesmo", completou o surfista, que acordou com bermuda ejaculada.

De acordo com o Centro Brasileiro de Neurologia, polução noturna é uma condição em que o indivíduo pode ou não ter um sonho erótico e atingir o orgasmo dormindo.