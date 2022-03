Boninho - reprodução do instagram

Boninho

Publicado 28/03/2022 10:49

Rio - Boninho está disposto a causar no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O diretor do reality avisou através do Instagram Stories, neste domingo, que vai entrar na casa mais vigiada e participará da festa de sábado com os outros brothers. Ele ainda deixou claro que terá mudanças no programa durante a semana e um 'modo turbo' será ativado.

“Fala, Mionzera! Dá pra você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então, me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum. Então fica marcado: sábado que vem, tô de Globolinha na festa do ‘BBB’'", afirmou ele, se referindo a Marcos Mion e as fantasias usadas no 'Caldeirão', em um vídeo publicado em sua rede social.

Na legenda, Boninho destacou: "E aí você me pergunta, festa no sábado, por quê? Ah! Vai mudar tudo! Vamos estar no modo TURBO! Semana com fortes emoções".

