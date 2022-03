Sonia Abrão está revoltada com as atitudes de Natália no ’BBB 22’ - Reprodução/Rede TV!

Publicado 28/03/2022 16:11

As confusões que Natália tem arrumado dentro da casa do "BBB 22" estão fazendo algumas pessoas perderam a paciência com a sister. Ao comentar a briga entre a mineira, Eliezer e Lina que aconteceu durante a festa do último sábado (26) , Sonia Abrão disse não aguentar essas "tretas".

No "A Tarde é Sua" desta segunda-feira (28), a apresentadora disse acreditar que Natália procura briga para se fazer de vítima depois. "Foi dia de festa, como é que Natália não iria aprontar uma das dela, não é? Ela deu uma big surtada, entre aspas, porque aquilo não foi surto coisa nenhuma. Ela voltou ao ataque em relação à Lina e ao Eliezer. Ela cismou que a Lina é afim do Eliezer, que fez de tudo para separar os dois e que deu em cima dele. Aquelas coisas que a Natália quer arrumar para ter treta e ela se dizer vítima e injustiçada nessa história toda”, disse.

Na visão de Sonia Abrão, Natália provoca situações sem ter necessidade e acaba fazendo com que outras pessoas percam a razão. A apresentadora ainda disse acreditar que a mineira sofre preconceito, mas é algo que não se aplica à situação atual. "Quando é que ela vai ao Paredão? E não é só ir, é do Paredão direto para a rua”, afirmou.