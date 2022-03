Natália, Lina e Eliezer brigam - Reprodução

Natália, Lina e Eliezer brigamReprodução

Publicado 27/03/2022 09:49

Fogo no parquinho! A festa desse sábado (26) do 'BBB 22' foi marcada por mais uma briga entre Natália e Linn da Quebrada, desta vez envolvendo Eliezer. Depois de cortar as relações com os dois aliados, a mineira disse para Douglas Silva que Lina gosta do designer e tem um plano para acabar com o relacionamento dos dois.

Tudo começou quando Natália contou para Lina e Jessilane que Eliezer estaria, supostamente, contando todas as estratégias de jogo para os outros brothers. Chamando o affair de "boca aberta" a manicure disse: "Ele já passou tudo. Ele está falando qual foi a estratégia dele para proteger a Eslô".

As comadres, então, foram questionar Elizer sobre o que estava acontecendo. Ele se explicou e Lina falou em tom de brincadeira: "Natália falou para mim que você abriu o jogo com todo mundo". A mineira não gostou do que ouviu e deu início à confusão.

Como tudo começou: e vou dar razão pra Natália. Lina e Eli foram babacas.



Lina: “ Natalia falou que voce abriu o jogo com todo mundo … porque você tem fama de ser boca-aberta”

Eli exaltado: “ Olha Natália você falou errado … então eu fico chateado com você”#BBB22 pic.twitter.com/XkJrlUOnbL — Blink BBB 1,71% #ForaArthur (@BlinkBBB22) March 27, 2022

"Você está acreditando nela? Então é sério, Eli. Se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar nossa relação aqui. Não conversa comigo", disse Natália. Sem paciência, Elizer foi atrás da manicure e disse gritando: "Eu nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Eu sempre levei essa fama e nunca abri o jogo de ninguém. Estou cansado de ser taxado como fofoqueiro".

Momento que Eli perdeu a paciência com Natália #BBB22 pic.twitter.com/MAId4oytFm — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) March 27, 2022

Natália também cortou as relações com Lina e disse que era para a cantora sair de perto dela. Depois, pediu para Jessilane tirar seus pertences do quarto do líder, mas a professora disse que não se meteria na briga das duas.

Quando a poeira abaixou, Natália foi conversar com as outras pessoas da festa e disse para Douglas Silva que acredita que Lina goste de Eliezer. "Ela fica o dia inteiro de brincadeirinha para cima dele. Ela gosta dele. É só ele piscar que ela vai. Ela já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento", disparou.