Publicado 26/03/2022 15:22

Paulo André venceu mais uma prova no "BBB 22" e se tornou o anjo da semana. O atleta teve uma performance perfeita durante a disputa e não deu chance para os adversários.

Além de PA, participaram da prova do anjo Lucas, Pedro Scooby, Eslovência, Douglas Silva, Natália e Arthur Aguiar. O objetivo da prova era, após girar com a cabeça encostada no suporte de uma escova de dente, arremessar bolas por baixo de uma trave, tentando limpar o dente projetado no chão e deixá-lo livre das sujeiras.

A disputa foi realizada em duplas e dividida em três etapas: quartas de final, semifinal e final. Avançaram para a semifinal Scooby, Jessilane, Natália e Paulo André. Os amigos Pedro de PA disputaram a grande final.

O vencedor Paulo André escolheu Lucas e Eslovênia para o castigo do monstro, tirando ambos do VIP. O casal terá que permanecer junto, o tempo todo, dentro de um barco e remar sempre que o sinal do monstro tocar.

"Não vou conseguir dar o monstro para nenhum dos meus amigos, então vai para o casal Disney. Eslô, eu era um figurante na sua história então pelo menos agora eu deixei de ser", disse Paulo André ao tomar a decisão.