Arthur Aguiar acusa aliados de egoísmo após prova do líder - Reprodução Internet

Arthur Aguiar acusa aliados de egoísmo após prova do líderReprodução Internet

Publicado 26/03/2022 14:47 | Atualizado 26/03/2022 14:53

Rio - Arthur Aguiar ainda não conseguiu aceitar que os aliados desistiram da prova do líder para que Linn da Quebrada vencesse a competição. O ator, que teme ser indicado diretamente ao paredão pela cantora, reclamou de Douglas, Paulo André e Pedro Scooby durante o Raio-x na manhã desse sábado (26).

"Acho que é nítido o quanto eu estou magoado, estou decepcionado com a atitude dos meninos ontem. Quero deixar bem claro que não tem nada a ver com a Linn, ela é merecedora, ela resistiu. A minha situação é só com eles, mesmo", começou.

"Que em nenhum momento pensaram em mim, em nenhum momento pensaram que essa atitude deles ia me colocar direto no paredão, sem chance do Bate e Volta. Eles fizeram tudo diferente do que a gente conversou, que era a gente se proteger, ganhar as Provas do Líder e do Anjo pra gente se proteger", completou Arthur.