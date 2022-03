Arthur Aguiar dá ’coração partido’ para DG, Scooby e PA - Reprodução

Arthur Aguiar dá ’coração partido’ para DG, Scooby e PAReprodução

Publicado 26/03/2022 12:56

A reação de Arthur Aguiar com a atitude dos amigos Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby de abandonar a prova de resistência e dar a liderança para Linn da Quebrada não foi das melhores. O ator se mostrou bastante incomodado e acusou os meninos de terem o colocado no paredão. Neste sábado (26), o sentimento foi expresso no queridômetro.

Arthur deu "coração partido" para todos os amigos. E a atitude virou assunto dentro da casa. Durante conversa no quarto do líder, Lina afirmou estar desconfortável com a situação. Jessilane, então, compartilhou o que pensa: "Parece que já está criando uma situação que a gente já fica como as vilãs da história. O Arthur está super estranho, parecendo que ele já está no Paredão, criando esse clima chato".

Lina lembrou do fim da prova do líder e da atitude de DG, PA e Scooby e disse: "O Arthur não queria que os meninos tivessem feito isso. Isso é mais chato ainda".

A atitude do cantor também não foi muito bem vista fora da casa. Enquanto uma parte da torcida fiel o defendeu, alguns internautas o apontaram como "egocêntrico" e o acusaram de ser "dramático". Parece que o favoritismo de Arthur está abalado.