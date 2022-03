Lina é a nova líder do BBB 22 - Reprodução

Publicado 26/03/2022 09:47 | Atualizado 26/03/2022 09:48

Rio - Lina foi a última a deixar a prova de resistência do 'BBB 22' e no programa ao vivo dessa sexta-feira (25), teve a vitória reconhecida por Tadeu Schmidt. Ao distribuir as pulseiras e fazer a divisão entre VIP e xepa, Linn da Quebrada beneficiou apenas os aliados.

Poderia haver uma configuração diferente devido ao que aconteceu na prova do líder, que era de resistência: Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby combinaram de sair juntos da disputa para Lina se tornar líder pela primeira vez. Mas a cantora foi firme, manteve as alianças e, mais tarde, lembrou da situação em que se tornou a vencedora: "Que contraditório. Imagina para o público ver isso. Só o pessoal que eu já votei", comentou.

Com isso, estão no VIP Linn da Quebrada, Jessilane, Natália, Lucas e Eslovênia. Os outros brothers, Arthur Aguiar, Eliezer, Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Gustavo ficaram na Xepa.

Quarto do líder

Líder pela primeira vez no "BBB 22", Lina se emocionou ao entrar no quarto do líder e ver as fotos da família. "Minha mãezinha", disse. Depois, toda feliz, mostrou as lembranças para as outras pessoas da casa pelo telão.

A cantora ainda escolheu a música "Sucesso Aqui Vou Eu", de Rita Lee, para inaugurar a liderança.