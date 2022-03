Eslovênia detona Paulo André após castigo do monstro - Reprodução Internet

Reprodução Internet

Publicado 26/03/2022 18:02

Rio - Paulo André venceu mais uma prova do anjo no "BBB 22", programa da TV Globo . Para o castigo de monstro o atleta escolheu Lucas e Eslovênia. Porém, a modelo não gostou nada de ter deixado o vip e perdido 300 estalecas pelas regras da dinâmica. Por causa disso, a sister detonou PA e afirmou quer ele fora do programa.