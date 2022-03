Natália chora após perder a prova do anjo para Paulo André - Reprodução / Globo

Natália chora após perder a prova do anjo para Paulo AndréReprodução / Globo

Publicado 26/03/2022 15:42 | Atualizado 26/03/2022 15:45

Rio - Na tarde deste sábado (26), a sister Natália ficou extremamente abalada após ser desclassificada para final da Prova do Anjo Oral-B Genius do "BBB 22" e foi consolada por Eliezer.

fotogaleria

Após perder o desafio da semifinal para Paulo André, por não conseguir concluir a prova no tempo estipulado, a sister decidiu se isolar no quarto grunge para chorar e refletir consigo mesma sobre os desafios que enfrenta no jogo.

"Confia no Senhor, confia nos teus planos... Não sei porque eu sempre passo tão perto, às vezes nem tão perto, mas nunca vai. Eu confio no Senhor, pai. Para ser sincera eu estou cansadinha, tá? Nossa, estou desgastada já", iniciou.

Mesmo sozinha, Natália continuou o desabafo: "Uma pecinha! Uma pecinha! Se eu saísse antes eu ia cair, ia me machucar.. Uma pecinha.. Eu estou muito cansada, nossa, juro. Estou debilitada já. Nem na final... Mas é isso, esse é o jogo e está tudo certo..."

Depois de algum tempo, Eliezer entrou no quarto e procurou consolá-la: "Eu sei.. Lembra das palavras que você me falou semana passada? Não fica assim...", pediu.

"Parece que a gente não é boa em nada [...] eu to com tanto medo desse paredão de domingo.. Queria imunizar a Jessi..Tenho medo de ir para o paredão e sair", lamentou Natália.

"Tem que confiar em Deus nesse momento.. Não fica assim não...", aconselhou o brother.