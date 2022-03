Reação de Gustavo com Lucas e Eslô no monstra chama atenção - Reprodução

Reação de Gustavo com Lucas e Eslô no monstra chama atenção Reprodução

Publicado 26/03/2022 15:57

Paulo André se consagrou vencedor da prova do anjo deste sábado (26) no "BBB 22" . E, como já é de costume no reality, com grandes conquistas vêm grandes decisões. Na hora de escolher quem iria para o castigo do monstro, o atleta se recusou a colocar um de seus amigos e optou por Lucas e Eslovênia, que saíram do VIP.

fotogaleria

Na explicação da decisão, Paulo ainda cutucou Eslovênia dizendo: "Eu era um figurante na sua história então pelo menos agora eu deixei de ser". A modelo não perdeu tempo e respondeu: "Quem sabe agora você consegue né? Talvez, vamos ver".

Mas o que chamou a atenção dos internautas foi a reação de Gustavo com tudo isso. O curitibano aparece nas imagens do momento com um sorriso largo no rosto. No Twitter, diversas pessoas comentaram a postura. "PA tirou Eslô e Lucas do VIP. Olha a felicidade do Gustavo", disse um perfil. "A reação do Gustavo é a reação do Brasil", afirmou outro.