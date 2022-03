Eslovênia confrontou Pedro Scooby - Reprodução/Gshow

Publicado 28/03/2022 19:01

Rio - Enquanto Pedro Scooby e Paulo André tomavam banho, Eslovênia aproveitou para questionar o surfista sobre suas opções de voto caso retorne do paredão. A modelo perguntou se o brother seguiria com a ideia de Gustavo para colocar na berlinda os participantes que ainda não foram. Eslovênia é a única que ainda não enfrentou o paredão do "BBB 22".

fotogaleria "Pedro, tu é uma pessoa que lida com a hipótese de votar em quem não foi ao paredão, né? Tu votaria em mim semana que vem? ", perguntou Eslovênia. "Não, então... você é a única pessoa que eu falei que não votaria", garantiu Scooby. "Estou perguntando só", respondeu.

A modelo então resolveu falar com Gustavo, que tinha acabado de sair do banho. "Uma coisa que eu acho fod*, acho muito autêntico da tua parte você chegar e falar assim: 'Voto em quem não foi ao paredão'. Acho do caral**, acho fod*, você é autêntico, você trouxe uma estratégia que você criou. Mas aí outras pessoas também compraram essa ideia. E aí eu me questiono...", afirmou. "Não, tanto que eu falei, ele sabe, bati o pé e falei: 'Na Eslô eu não voto'. Esse argumento funcionou quando foi o Lucas...", interrompeu o surfista. "Por exemplo: 'Eslô não voto, porque tinha outra pessoa'. Por isso vim perguntar. Até que ponto as pessoas compraram uma ideia", frisou a modelo.

"Por exemplo, se bota um ranking de afinidade. Uma pessoa que está lá no meio da minha afinidade, não é minha prioridade. E ela nunca foi ao Paredão, ela vira prioridade para mim, entendeu?!", explicou Scooby. "Sim, entendi. Então beleza. Semana que vem, só vai ter eu", pontuou Eslovênia. "Semana que vem pode ser que eu não esteja aqui, para começar", lembrou o brother. "Não, você vai estar. Semana que vem você votaria em mim?", questionou mais uma vez. "Tanto que a conversa ontem foi: se pegasse o Líder, você botaria de novo? Não", disse Scooby. "Só para saber", concluiu Eslovênia.