Jessilane e Natália Reprodução/Globoplay

Publicado 28/03/2022 17:02

O 'BBB 22' está a uma eliminação de chegar ao Top 10 da temporada. Com o jogo afunilando, os participantes já começaram a pensar no próximo paredão antes mesmo de saber quem será eliminado na próxima terça-feira (29). Em conversa no quarto lollipop, Eslovênia e Eliezer analisaram quem está mais "encrencado" para as próximas votações.

Eslovênia questionava a estratégia dos outros brothers de votar apenas em quem ainda não foi para o paredão quando Eliezer perguntou à amiga: "Sabe quem está em uma situação difícil igual a nossa?". Quando a modelo citou o nome de Lina, ele corrigiu dizendo "Jessi". Eslô então disparou: "Mas é muito notório que Jessi votaria em Natália".

Pensando na possibilidade, Eliezer afirmou: "Ia dar um BO [problema] danado, porque a Natália não ia aceitar".