Lucas acorda cedo e decide desabafar com EslôReprodução / Globoplay

Publicado 28/03/2022 09:34 | Atualizado 28/03/2022 10:00

Rio - Nesta segunda-feira (28), o brother Lucas acordou cedo e decidiu desabafar com Eslovênia sobre como está se sentindo em relação aos votos que recebeu para integrar o décimo paredão da edição.

"Por mais que minhas movimentações possam ter parecido estratégicas, meus votos foram sempre com o coração. Eu fiquei magoado com os votos do Gustavo, do D.G e do Arthur", iniciou Lucas.

"Eu votei em uma pessoa para proteger o Gustavo, e agora ele votou em mim com essa coisa dele votar sempre em algum novo", acrescentou.

Lucas afirmou que apesar de tudo, já contava com o voto dos outros três brothers que o indicaram ao paredão, mas que acreditava ter uma relação mais robusta com Arthur, Douglas e Gustavo.

"Mas é isso, aceito o voto do Pedro, do P.A e do Eli. Entendo todos os votos, mas dos outros três, achei que tinha uma relação mais forte. Cada um com a sua verdade", concluiu.