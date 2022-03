Laís conhece mãe de Gustavo no ’Domingão’ - Reprodução Internet

Laís conhece mãe de Gustavo no ’Domingão’Reprodução Internet

Publicado 27/03/2022 18:27

Rio - Laís Caldas foi surpreendida no palco no "Domingão", programa da TV Globo, na tarde desse domingo (27). A eliminada finalmente conheceu a mãe de Gustavo, seu affair dentro da casa mais vigiada do Brasil.

fotogaleria

"Já levei bronca na internet, que falei que você que lute, mas você é a primeira da fila. Aprovadíssima", disse a mãe do bacharel em direito em um tom bem humorado.