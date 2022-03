Paulo André se emociona ao ver filho - Reprodução

Publicado 27/03/2022 15:58

Paulo André, anjo da semana no 'BBB 22', chamou Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar para o almoço especial. Juntos, eles assistiram aos vídeos enviados pela família do atleta, que se emocionou ao rever o filho.

"Estamos super felizes por você. Com o coração com muita saudade, mas a gente sabe que tem um propósito e que você vai vencer esse propósito", disse a mãe de Paulo André. Depois foi a vez dos irmãos do atleta falarem e um deles apareceu segurando Paulo André Jr. no colo, ao ver o filho, PA não segurou as lágrimas.

Feliz pelo amigo, Scooby também não se segurou e disse: "Olha o PAzinho, mané, olha lá como ele já está. Vou te falar que até o meu coração tranquilizou agora".