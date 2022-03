Eliezer perde a paciência com Natália - Reprodução Internet

Publicado 27/03/2022 14:17

Rio - O clima não ficou nada bom durante a festa do "BBB 22" na madrugada desse domingo (27). Eliezer perdeu a paciência com Natália e decidiu dar um ponto na relação dos dois. O desentendimento rendeu muitos gritos e choro.

"Eu só quero entender a que ponto estou reagindo mal. Eu sentir o que sinto é ruim?", disse Natália.

"Não adianta falar com você dez vezes porque eu já falei e você não escuta. amos acabar com a conversa aqui e agora. O momento que você reagiu ruim comigo é quando você pega, vira as costas como uma criança mimada, sai e me deixa sozinho", disparou Eliezer, que perdeu a paciência com a sister.