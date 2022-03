Douglas e Gustavo detonam Arthur Aguiar durante a festa do ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 27/03/2022 16:10

Rio - Douglas Silva e Gustavo reclamaram de Arthur Aguiar durante uma conversa na festa da madrugada desse domingo (27). Os brothers criticaram as atitudes do ator dentro do "BBB 22" e afirmaram que ele é muito individualista.

"O Arthur é o último da minha hierarquia entre os moleques, e eu sou a dele também. Isso é óbvio. Na verdade, eu devo ser de todo mundo", disse Gustavo.

"Vou te falar que acho que não, irmão. Tu tá na maior briga com ele no meu top. Ele tem umas atitudes que, às vezes, eu fico meio, mas é complicado", explicou Douglas.

"Ele é muito individualista", completa Gustavo.