Eslovênia se zanga com a escolha de P.A para o castigo do monstro - Reprodução / Globo

Eslovênia se zanga com a escolha de P.A para o castigo do monstroReprodução / Globo

Publicado 27/03/2022 17:48 | Atualizado 27/03/2022 17:55

Rio - Ainda chateada com a decisão do castigo do monstro, tomada por P.A, Eslovênia tirou o dia para alfinetar o brother. Já no raio-x desta manhã (27), a sister decidiu desabafar sobre o assunto.

fotogaleria

"Ontem foi um dia bem difícil, confesso. Recebi o [castigo do] monstro. Acho que não pelo ato de receber o monstro, mas a forma como aconteceu me deixou muito irritada pelas palavras que foram usadas, por ter me tirado do vip e me impedido de comer direitinho essa semana. Mas enfim, é sobre isso", disse a Miss Pernambuco.

Mais tarde, durante o "queridômetro", Eslô decidiu dar o emoji de banana para P.A. Ele por sua vez, decidiu dar um de planta para a sister. Os outros participantes mantiveram o clima fraterno e trocaram emojis sorridentes ou de corações.