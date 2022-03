Lucas Bissoli, Paulo André e Pedro Scooby estão no paredão - Reprodução

Publicado 28/03/2022 08:17 | Atualizado 28/03/2022 08:17

Rio - Lucas Bissoli, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do "BBB 22". A formação da berlinda aconteceu na noite deste domingo. Anjo da semana, Paulo André deu a imunidade para Arthur Aguiar. "Vou imunizar uma pessoa que, desde o início, o intuito era proteger não só ela, mas as pessoas que a rodeavam. De fato, eu botei essa pessoa em risco. Esse anjo vai para o Arthur", disse o atleta.

Em seguida, a líder, Lina, indicou Paulo André ao paredão. "Como os meninos abriram mão da liderança para mim, tendo feito isso de coração... Não queria indicar um deles, mas, como as coisas aconteceram, como as coisas se formaram nesse momento, eu não vejo uma outra opção a não ser indicar... A melhor opção agora para mim, dentre as coisas que eu sinto e acredito é indicar o P.A.", disse.

No confessionário, os mais votados pela casa foram Lucas e Pedro Scooby. Lucas teve o direito ao contragolpe e puxou Eliezer. Eli, no entanto, venceu a prova Bate e Volta e se livrou da berlinda. Com isso, Paulo André, Lucas e Scooby disputam a permanência na casa.