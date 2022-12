Juliette participa do PocCats, apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, - Reprodução de vídeo

Publicado 01/12/2022 09:54

Rio - Juliette, de 32 anos, não vai se arriscar na carreira de atriz! Apesar de já ter recebido convites para estrelar algumas produções, a cantora disse, em entrevista ao 'PocCast', apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, que não leva jeito para o ofício e que teria que estudar muito antes de aceitar algum papel.

"Já recebi convites. Dia desses eu recebi o convite para um filme. Disse: 'óbvio que não, moço. Muito obrigada'. Eu não me vejo atuando, não consigo. A gente tem que se respeitar e não dar um passo maior que a perna. Só vou até onde sei que consigo... A música, eu sou afinadinha, tenho um gosto musical bom, um ouvido bom, sei dançar mais ou menos. Mas atuar é outro mundo, outro universo, precisa estudar muito. Não aceitei (o convite)", declarou Juliette.Em seguida, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, reforçou que os fãs não a verão em uma novela. "Só se for de Juliette", brincou.