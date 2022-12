Yanna Lavigne - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 19:28

Rio - Yanna Lavigne compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira a maneira que celebrou o aniversário de 33 anos, completados no fim de novembro. A esposa de Bruno Gissoni aproveitou a data especial com um banho de mar e divulgou as imagens no Instagram.