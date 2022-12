Carmo Della Vecchia e Kaysar Dadour - Reprodução/Instagram

Carmo Della Vecchia e Kaysar Dadour Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 17:38

Rio - Colega de elenco de Kaysar Dadour em "Cara e Coragem", novela das sete da TV Globo, Carmo Dalla Vecchia fez uma brincadeira para "testar" se o ex-BBB é parte da comunidade LGBTQIAP+. O momento foi registrado em um vídeo divulgado por Carmo Dalla Vecchia nesta sexta-feira.

fotogaleria "Kaysar, você acha que tem chance de você ser do vale?", questionou Carmo. "Do vale? Eu? Acho que não", respondeu Kaysar. "Às vezes, as pessoas perguntam, ficam curiosas. Você se incomodaria que eu fizesse um teste?", perguntou o veterano.

Em seguida, Carmo Dalla Vecchia apertou os mamilos do ex-BBB, que também fez o mesmo com o colega. Descontraído, o veterano fingiu fraqueza com o gesto. "Gostou?", perguntou Kaysar. "Que é isso, Kaysar? Sou casado", rebateu Carmo. "E eu sou solteiro", disparou o ex-BBB.