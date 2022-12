Cintia Dicker mostrou o quartinho da filha - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker mostrou o quartinho da filha Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 16:24 | Atualizado 01/12/2022 16:30

Rio - Cintia Dicker dividiu com os seguidores nesta quinta-feira (1°) detalhes do quarto de Aurora, sua primeira filha com Pedro Scooby. Grávida de oito meses, a modelo voltou a morar no Rio de Janeiro com o surfista após uma temporada de dois anos em Portugal.

fotogaleria "Eu não consigo ver isso e não dividir com vocês essa fofurice que está ficando o quarto da Aurora. Sem palavras", disse a modelo.

No vídeo compartilhado no Instagram Stories, Cintia Dicker exibiu o berço, a cômoda, a decoração das paredes e uma varanda que é acessada pelo cômodo.