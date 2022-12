Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 18:43 | Atualizado 30/11/2022 22:57

Rio - Anitta pegou os fãs desprevenidos, nesta quarta-feira, com o lançamento de três músicas de um EP supresa, intitulado "À Procura da Anitta Perfeita". As faixas em parceria com Wesley Safadão, Lexa e Pocah, foram disponibilizadas na plataforma de streaming Apple Music sem aviso prévio. No entanto, a cantora foi ao Twitter para revelar que as canções foram liberadas na hora errada, sugerindo que a culpa teria sido de sua gravadora, a Warner Records.

"Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e, infelizmente, não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado", declarou a Poderosa. "As outras faixas do EP foram misteriosamente salvas do equívoco e sairão como planejado", acrescentou ela.

As outras faixas do EP foram misteriosamente salvas do equívoco e sairão como planejado anterior hoje as 21h. — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

Após o problema no lançamento, Anitta decidiu divulgar as canções no YouTube e ainda liberou mais duas faixas, incluindo uma colaboração com a dupla Maiara e Maraisa.MC Danny, o duo Hitmaker, Costa Gold e Rafinha RSQ também aparecem entre os artistas que se juntaram à carioca no álbum que traz todas as suas faixas em português.