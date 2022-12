Carolina Dieckmann relembra vazamento de fotos íntimas ao comemorar 10 anos de lei que leva seu nome - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 20:38

Rio - Carolina Dieckmann usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para comemorar os dez anos da Lei 12.737/12, que foi apelidada com o nome da atriz. Em postagem no Instagram, a global relembrou o episódio em que teve um computador pessoal invadido e 36 fotos íntimas da artista foram vazadas na internet após uma tentativa de extorsão.

O caso, que aconteceu em maio de 2011, ganhou repercussão na mídia ao ponto de ser criado um projeto que alterava o código penal brasileiro no que diz respeito aos crimes cibernéticos. Sancionada em 30 de novembro de 2012 pela então presidente Dilma Rousseff, a lei Carolina Dieckmann prevê o crime de invasão de dispositivos eletrônicos e o uso indevido de informações pessoais na internet. A pena para a infração varia de 3 meses a um ano de prisão, além de multa.

Em vídeo publicado nesta quarta-feira, a atriz relembrou a situação tensa que enfrentou: "Em 2011, passei por um processo doloroso. Minha intimidade foi invadida, e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida, ou minhas fotos seriam publicadas. Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet", contou.

"Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, que são as principais vítimas de crimes na internet... Eu não pude utilizar essa lei porque o crime aconteceu antes dela ser sancionada, mas me conforta de alguma forma saber que essa lei agora existe e que pode ajudar muitas pessoas", celebrou Dieckmann, que se prepara para retornar à TV aberta com a novela "Vai Na Fé", da Globo.

