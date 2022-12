Viih Tube mostrou o rostinho de Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 18:23

Rio - Viih Tube compartilhou na tarde desta quarta-feira (30) a imagem do ultrassom que realizou para ver detalhes do rostinho de Lua, sua primeira filha com Eliezer. A influenciadora de 22 anos promoveu a "interação" da pequena com os seguidores. "Oi, gente", escreveu.

fotogaleria Colega de confinamento de Viih Tube no "Big Brother Brasil 21", Pocah respondeu a publicação. "Oi, princesa". Eliezer também não perdeu a oportunidade e comentou a semelhança com a pequena. "Não é por nada não, mas… é a cara do pai", disse.