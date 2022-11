Filha de Shaolin anunciou chegada da herdeira - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 15:11 | Atualizado 30/11/2022 15:36

Rio - Gaby Victorio, filha do comediante Shaolin, deu à luz nesta quarta-feira a Giovanna, fruto do casamento com Diego César. O pai da bebê foi o responsável por anunciar a sua chegada. "Nossa menina chegou! Obrigado, meu Deus, por ela vir com saúde. Nossa Giovana chegou", escreveu.

fotogaleria O irmão da fisioterapeuta, o ator e comediante Lucas Veloso, também comemorou o nascimento da sobrinha. "Que Deus abençoe essa luz que acaba de chegar! Titio te ama. Vou botar muita manha e vocês que lutem, Gaby e Diego".

Perda do Pai

Aos 44 anos, Shaolin faleceu em 2016. O comediante sofreu um acidente de carro em janeiro de 2011, enfrentou uma cirurgia para salvar o braço esquerdo quase amputado e entrou em estado de coma induzido. Após 145 dias internado, Shaolin voltou para casa com "estado mínimo de consciência e clinicamente estável", conforme informado pelo hospital. Discreta, a família do comediante o manteve longe das câmeras. Cinco anos após o acidente, o comediante apresentou um quadro febril e foi encaminhado a um hospital em Campina Grande, na Paraíba, para tratar uma infecção. Shaolin acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.