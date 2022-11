Karen Bachini pede desculpas por falas problemáticas - Reprodução / Youtube

Karen Bachini pede desculpas por falas problemáticasReprodução / Youtube

30/11/2022

Rio - A maquiadora Karen Bachini publicou um vídeo, na terça-feira, em seu canal no YouTube, como forma de pedir desculpas pelas diversas falas problemáticas que proferiu na internet. No registro, a youtuber relembra as polêmicas recentemente resgatadas pela web e assume que errou ao tratar assuntos sérios, como o nível de dificuldade de diferentes tipos de trabalhos, de maneira irresponsável.

"Hoje eu vim reagir às m*rdas que falei na internet e me retratar, pedir desculpas por elas", iniciou Karen no vídeo que dura quase 30 minutos. "Foram m*rdas absurdas, que não deveriam ter sido ditas, mas aconteceram. Vou começar no passado, por uma pela qual já pedi perdão muitas e muitas vezes, que foi a da Selena Gomez", relembrou ela sobre a época ao criticar as maquiagens de Selena, desejou que a cantora sofresse ataques de ódio.

"Acho que o início das minhas falas idiotas é nesse momento. Em vez de eu falar sobre as maquiagens dela, falei uma m*rda gigante. Isso não é quem eu sou e quem eu quero ser, não gosto desse tipo de atitude. Não tem explicação, não tem como eu explicar o que estava passando pela minha cabeça nessa hora. Volto para pedir desculpas para todos os fãs da Selena, para todos que me assistem e para Selena, que fez uma linha de maquiagem visando pessoas que têm dificuldades motoras e doando parte do lucro para elas. Isso não devia ter saído da minha boca. Foi uma parte muito infeliz da minha vida que não deveria ter existido. Realmente errei muito feio", admitiu.

Na sequência, a youtuber reagiu a um vídeo de sua participação no podcast "Divã da Diva", onde diz que uma modelo desempenha um trabalho mais difícil que um lavrador. "Aqui eu fiz uma comparação muito infeliz. Não deveria ter comparado profissões tão diferentes e um trabalho braçal que, na minha cabeça, eu tive alguma experiência com isso, mas não tive a experiência constante. Peço perdão. Diminuí uma profissão que é muito sofrida", disse.

"O que eu queria dizer é que modelos e atrizes sofrem muita pressão psicológica, precisam emagrecer. A comparação que fiz foi injusta. A experiência que tive não retrata nem uma parte do que é esse serviço. Eu preciso entender mais sobre esses trabalhos e não achar que são mais fáceis ou mais difíceis, porque eles não têm comparação. Também errei em dizer que o agricultor não sofre pressão psicológica, mas, às vezes, chove, ele perde a produção inteira e ele não sabe como vai pagar as despesas. O pior é que eu sabia disso tudo, porque meu pai é vendedor ambulante. Na minha cabeça de garota fútil, branca, rica, dentro da bolha, não lembrei dessas coisas tão importantes. Não sei nem como corrigir esse erro", confessou.

Durante o registro, Karen ainda relembrou um episódio em que romantizou a pobreza ao participar do podcast "Dia cast". Na ocasião, ela alegou que bens materiais poderiam gerar infelicidade. "A gente não precisa ter nada, eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente, e deixam a gente mais infeliz mesmo", disse, na época.

"Eu queria falar sobre viver com menos. Mas é claro que é muito mais fácil para mim, que tenho dinheiro, tenho privilégios, falar que quero viver com menos. Dizer que quero voltar a ser mochileira de novo [...] viver dois, três meses, com aquela mochila, sendo que eu tenho para onde voltar, tenho dinheiro, tenho opção de comprar algo na viagem. Então, foi uma fala muito ruim e eu peço desculpas por isso...", declarou.

Por fim, Karen relembrou sua origem humilde e disse aos seguidores que segue em uma jornada de aprendizado. "Eu vim realmente de baixo, minha família sempre foi muito simples. Tive que trabalhar desde os 18 anos. Trabalhei como vendedora, em imobiliária, como designer, maquiadora que faz noiva e 70 clientes num dia. De alguma forma, me deixei esquecer a vida que levei e as dificuldades que passei não importaram, e só o que importa pra mim é o lugar onde estou agora", contou. "A estrada que vou trilhar agora, de aprendizado, vai ser bem longa. Espero que vocês tenham paciência comigo. Estou disposta a aprender. Espero que vocês me entendam e não desistam de mim", concluiu.

Reação da web

Tanto as falas quanto o pedido de desculpas de Karen Bachini não foram bem vistos pela web. No Twitter, inúmeros usuários fizeram piadas com a situação e teceram críticas a respeito da postura da youtuber.

"Karen bachini cumprindo a lista de 'volta o cão arrependido': cara de choro, sem maquiagem, roupas neutras, fala mansa e balançando a cabeça negativamente o tempo todo", ironizou uma internauta.

"Sobre o vídeo da Karen Bachini: a gata só se pronunciou depois que viu o cancelamento batendo na bund*, porque antes foi no vídeo da Ismeiow dar cartada. Fora que em momento nenhum teve a humildade de se desculpar pra ela. Quem acredita nisso é muito quem cai em foto de unha pela paz", opinou outro, referindo-se a um desentendimento entre a influencer e a drag queen Ismeiow.

"O caso da Karen Bachini só reforça a fala do Paulo Freire: 'Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor'. Não adianta ter nascido pobre, se quando você melhora de vida passa a reproduzir um comportamento elitista", apontou uma usuária.

-balançando a cabeça negativamente o tempo todo pic.twitter.com/62NOZ0JxOy — Bianca (@biancansada) November 30, 2022

Sobre o vídeo da Karen Bachini: a gata só se pronunciou depois que viu o cancelamento batendo na bunda, pq antes foi no vídeo da Ismeiow dar cartada. Fora que em momento nenhum teve a humildade de se desculpar pra ela. Quem acredita nisso é muito quem cai em foto de unha pela paz — Ivan (@trevosaswift) November 29, 2022

O caso da Karen Bachini só reforça a fala do Paulo Freire: "Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor."

Não adianta ter nascido pobre, se qdo vc melhora de vida passa a reproduzir um comportamento elitista. — Hágatha Guedes (@gathaguedes) November 27, 2022

