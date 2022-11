Fábio Porchat revela que já ficou com Anitta - Reprodução/Instagram

Fábio Porchat revela que já ficou com AnittaReprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 12:13 | Atualizado 30/11/2022 12:15

Rio - Fábio Porchat relembrou de uma história muito interessante do seu passado de solteiro. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme , o humorista revelou já ter ficado com Anitta.

"A gente se pegou um pouquinho. Ficamos três vezes, uma coisa assim. Mas faz tanto tempo, sei nem se ela lembra. Foi em 2013, faz muito tempo", destacou ele.



Porchat ainda brincou com um boato que rolava na epóca de que ele estaria saindo com um modelo. "Uma semana antes tinha saído que eu tinha um caso com um modelo do Espírito Santo e tinha dado uma moto de presente para ele. Quem achava que eu era gay eram os homens héteros. Eles acham muito. Mulher muito pouco e gay não dá em cima de mim. É muito curioso isso", refletiu o apresentador, que atualment é casado com a produtora Nataly Mega.