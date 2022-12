Márcio Garcia ostenta boa forma em foto sem camisa nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 21:50

Rio - Márcio Garcia surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto após seu treino na academia. No registro publicado no Instagram, o ator de 52 anos aparece sem camisa, ostentando o abdômen sarado. "Xô preguiça! O coroa tá on! E você, tá mantendo sua saúde em dia?", questionou ele, na legenda da publicação.

Não demorou muito para os fãs encherem o global de elogios pelo físico em dia: "Gente, que boa forma é essa? Arrasou", escreveu um internauta. "Gatíssimo", disparou outra seguidora. "O grisalho mais charmoso da TV", disse mais uma pessoa.

