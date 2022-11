Simone descarta possibilidade de retomar dupla sertaneja com irmã, Simaria - Reprodução / Youtube e Instagram

Simone descarta possibilidade de retomar dupla sertaneja com irmã, SimariaReprodução / Youtube e Instagram

Publicado 30/11/2022 12:14

Rio - Simone Mendes rejeitou qualquer possibilidade de retomar a dupla sertaneja que formava com sua irmã, Simaria. Durante uma entrevista ao podcast "PodCats", na terça-feira, a cantora afirmou que, agora, escreverá sozinha a própria história.

fotogaleria

"Eu acredito que o que tem para você e para mim está escrito, está nas mãos de Deus. A realidade hoje, minha e da minha irmã, é que o ciclo se encerrou. Agora é minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem mais Simone e Simaria", disse ela aos apresentadores Camila Loures e Lucas Guimarães.

"Isso vai ficar guardado no coração das pessoas. O que nós vivemos, os trabalhos, as músicas que estão aí, vão permanecer para a vida inteira, para vocês continuarem ouvindo, no churrasco da sua casa", ponderou a cantora.

Por fim, Simone admitiu que mesmo sem existir a possibilidade do regresso da dupla, pensa em realizar um especial com Simaria. "Se for da vontade de Deus, [uns] dez anos depois, um projeto como Sandy e Junior fizeram, não sei. Mas voltar, [como] dupla… [não.] O ciclo se encerrou", afirmou.