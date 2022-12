Diogo Nogueira lança novo álbum gravado ao vivo nesta sexta-feira - Divulgação/Marcos Hermes

Publicado 30/11/2022 17:58

Rio - Diogo Nogueira lança seu novo álbum, nesta sexta-feira, quando é celebrado o Dia Nacional do Samba. Em "Diogo Nogueira Ao Vivo no Noites Cariocas", o cantor reúne canções inéditas e clássicos do samba e pagode, em uma apresentação gravada em março deste ano, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

"Sempre gostei de gravar ao vivo. Gosto do calor da platéia, de ouvir o público cantando junto, da sintonia com as pessoas. É confortante e me traz uma energia boa que contagia", declarou o cantor sobre o novo disco que traz a participação do público em todas as faixas.

O álbum traz sambas como “Samba pras Moças” (Grazielle Ferreira e Roque Ferreira), memorável na voz do Zeca Pagodinho, com uma nova leitura. E segue com um medley de “Fogo de Saudade” (Adilson Victor e Sombrinha) e “Além da Razão” (Luiz Carlos da Vila, Sombra e Sombrinha), sucessos na voz de Sombrinha.

O disco se estende com uma homenagem a Tim Maia com “Bota Pra Tocar Tim Maia”, música do próprio Diogo com Marcelinho Moreira, Cauique, Rodrigo Leite e Marcio Alexandre, que foi sucesso instantâneo de seu projeto “Samba de Verão”, e a marcante “Primavera” (Cassiano e Silvio Roberto), inesquecível canção do rei do swing.

Duas músicas gravadas em estúdio por Diogo e lançadas em singles ganham versão ao vivo, “Deu Samba” (Rennan Fiori e Berg Vicente), e “Flor de Caña, dedicada a Paolla Oliveira, composta por Diogo em parceria com Rodrigo Leite e Cauique, os mesmos autores de “Pé na Areia”.