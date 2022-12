Karoline Lima rebate críticas sobre criação da filha - Reprodução / Instagram

Karoline Lima rebate críticas sobre criação da filhaReprodução / Instagram

Publicado 01/12/2022 09:41

Rio - Karoline Lima usou as redes sociais, na quarta-feira, para responder uma seguidora que a acusou de passar pouco tempo com a própria filha, Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. No Instagram, a modelo discordou da internauta e afirmou estar sempre perto da menina, que tem apenas 4 meses.

fotogaleria

"Você não acha que passa tempo demais sem sua filha, não? De dar dó", indagou a seguidora após Karoline abrir uma caixinha de perguntas nos stories.

"Tá acompanhando a pessoa errada, meus amores, porque eu durmo, acordo, respiro, tomo banho, todo dia com minha filha (risos)", disse a influencer. "Vou passar uns dias fora, mas, graças a Deus, tenho minha família, que é minha rede de apoio e ela está muito bem, obrigada", afirmou ela, que está no Catar para acompanhar de perto os jogos da Copa do Mundo.

Horas antes, Karoline havia usado o Twitter para falar sobre a viagem que fará sem a filha e aproveitou para alfinetar aqueles que a criticam. "Vamos causar um pouco que tá tudo tranquilo demais, meus amores", publicou a loira.