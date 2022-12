Thales Bretas prestigia o show do namorado, Silva, no Rio

Rio - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, prestigiou o show do cantor Silva, seu novo namorado, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Thales chegou acompanhado pela atriz Malu Valle. Ele e Silva assumiram o romance em setembro deste ano.

Silva afirmou recentemente que pretende participar da criação dos filhos de Thales e Paulo Gustavo, Romeu e Gael, de 3 anos. "Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto. Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele", disse ao jornal "Folha de S. Paulo".

Relatar erro