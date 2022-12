Vanessa Giácomo sensualiza de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2022 09:52

Rio - A atriz Vanessa Giácomo, de 39 anos, mostrou sua boa forma nas redes sociais ao compartilhar com seus seguidores do Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni tomando um banho de ducha. "Bom dia", escreveu a artista na legenda da imagem.

As fotos renderam vários elogios. "Muita beleza para uma pessoa só", disse um admirador. "Que linda, saudade de você", escreveu a atriz Larissa Manoela. "Gatíssima sempre", comentou outro seguidor. Atualmente, Vanessa Giácomo está no ar na novela "Travessia", de Gloria Perez, na TV Globo. Na trama, ela interpreta a personagem Leonor.

Vanessa Giácomo é mãe de Raul, de 14 anos, Moisés, de 12, ambos frutos do relacionamento com Daniel de Oliveira; e de Maria Dioguardi, do casamento com Giuseppe Dioguardi.