Fátima Bernardes e Túlio Gadelha posam combinando - EReprodução Internet

Publicado 02/12/2022 18:25

Rio - Fátima Bernardes usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (2), para mostrar cliques com o namorado Túlio Gadelha. O casal usava blusas azuis da seleção, combinando, e mostraram suas apostas para a partida dessa sexta. O casal posou para as selfies em frente à televisão, e Fátima escreveu na legenda da publicação: "O número de fotos corresponde ao placar que desejo pra hoje: três a zero contra Camarões. Será? Qual a sua aposta pra hoje?"

Nos comentários, o político deixou clara a sua opinião: "2x1 Brasil. Vamos vencer com humildade. De lavada só contra a Argentina". Fãs, seguidores e internautas entraram na brincadeira do casal, mensagens como: "3x0 para o Brasil!", "3x0 Brasil. Venceremos com a garra de sempre!", "Os invejosos vão dizer que vocês não estão no Catar", e "Pensei que vocês estavam no Qatar" foram as mais vistas.